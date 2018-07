Corinthians deve anunciar Guilherme na próxima semana

O Corinthians deve anunciar na próxima semana a contratação do atacante Guilherme, ex-Atlético-MG. O jogador estava no Antalyaspor, da Turquia, e chega como reforço em negociação no valor de R$ 5,7 milhões. O objetivo da diretoria é que ele atue como titular no papel de um possível substituto de Renato Augusto e Jadson, ambos negociados com o futebol chinês.

O pagamento do montante será parcelado e o clube ainda não definiu se o atleta vai se juntar ao elenco na pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos. A delegação desembarcou nesta quinta-feira para a disputa da Flórida Cup, além de um amistoso com o Fort Lauderdale Strikers. O elenco retorna ao Brasil no dia 25.

O meia de 27 anos foi revelado pelo Cruzeiro, com passagens pelo futebol ucraniano e russo. Atuou no Atlético-MG entre 2011 e 2015, período em que foi campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana, da Copa do Brasil e tricampeão mineiro. O jogador será o sexto reforço da equipe. Antes dele vieram Alan Mineiro, Douglas, Marlone Moisés e Vilson.

O diretor-adjunto de futebol do Corinthians, Eduardo Ferreira, disse dias atrás que pretende trazer mais jogadores para reforçar o elenco. O objetivo é contratar mais um meia, um atacante e um volante. Outra possível novidade pode ser a chegada de Willians, volante do Cruzeiro.