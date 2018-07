Corinthians deve anunciar novo técnico ainda em 2016, afirma Alessandro

Em busca de uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode ter um novo treinador ainda nesta temporada. Ao menos é o que revelou Alessandro, gerente de futebol do time, em entrevista ao programa "Esporte Notícia", da Rádio Bandeirantes. "O Corinthians deve anunciar um novo técnico ainda em 2016", resumiu o dirigente, que foi o capitão na conquista do Mundial de Clubes, em 2012.

Oswaldo de Oliveira é um dos mais cotados no momento para assumir o time. Ele está no Sport.

Desde a saída de Cristovão Borges, em 17 de setembro, a equipe vem sendo dirigida pelo auxiliar Fábio Carille, que assumiu a função de maneira interina, inicialmente até o fim da temporada. Os resultados com Carille, entretanto, não animam a diretoria. Em cinco jogos foram duas derrotas, um empate e duas vitórias (ambas na Copa do Brasil). No Brasileirão, o Corinthians ocupa a nona colocação com 42 pontos, três atrás do Atlético-PR, sexto colocado.

Oswaldo de Oliveira ganha força por possuir admiração do presidente Roberto de Andrade, que acredita ser necessário um técnico de maior experiência. O problema é que o comandante sofre rejeição por parte do restante da direção. Outros nomes como Roger Machado, sem clube, e Eduardo Baptista, na Ponte Preta, também já foram lembrados pela equipe.

Dentro de campo, o Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira, contra o Santa Cruz às 21h45, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O duelo é válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.