Corinthians deve confirmar Mateus Vital nesta terça-feira

Depois de Emerson Sheik, o Corinthians espera anunciar mais um nome nesta terça-feira. Quem está próximo de assinar contrato é o meia Mateus Vital, que já passou por todos os exames médicos e aguarda apenas a chegada de alguns documentos para sacramentar o negócio.

+ Podcast Corinthians: Emerson Sheik é homenagem ou reforço?

O meia de 19 anos vai assinar contrato de quatro anos e chega do Vasco comprado por cerca de R$ 8 milhões. O Corinthians ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta.

Em relação a Henrique, o zagueiro tem novos exames marcados para essa terça-feira. Entretanto, a tendência é que ele ainda leve mais alguns dias até conseguir o acerto, já que acertou a rescisão com o Fluminense, mas ainda faltam alguns documentos.

Vital é visto pela diretoria como uma oportunidade de negócio. Ele não estava nos planos inicialmente, mas foi oferecido pelo empresário, agradou a diretoria e comissão técnica e o negócio avançou. Quanto a Henrique, ele chega com a missão de substituir Pablo, que estava emprestado até dezembro do ano passado e, após meses de negociação, não conseguiu entrar em acordo para ser comprado.

Até o momento, o Corinthians tem quatro reforços assegurados: o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, o volante Renê Júnior e os atacantes Júnior Dutra e Emerson Sheik.