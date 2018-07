Corinthians deve confirmar venda de Jadson nesta terça-feira

O Corinthians deve anunciar nesta terça-feira a venda de Jadson para o Tianjin Songjiang, da China. O clube do técnico Vanderlei Luxemburgo teria oferecido R$ 1,2 milhão de salário ao meia. Atualmente, ele recebe cerca de R$ 350 mil no time do Parque São Jorge.

O Corinthians será recompensado pelo negócio. Os chineses pagarão 5 milhões de euros, cerca de R$ 20 milhões, pelo jogador, sendo que o clube paulista ficará com 30% deste montante, o equivalente a R$ 6,2 milhões. O restante será dividido entre o próprio atleta e seus empresários, que detêm respectivamente 20% e 50% dos direitos econômicos do meio-campista.

Caso a venda de Jadson seja oficializada, o jogador irá atuar no futebol chinês depois de ter recusado uma oferta de outro clube da China, o Jiangsu Sainty, no início deste ano. Naquela ocasião, os valores do contrato à época, no entanto, não eram tão altos como os oferecidos agora pelo Tianjin Songjiang.

Um dos principais destaques da vitoriosa campanha do Corinthians no último Brasileirão, Jadson tem contrato com o clube até agosto. Com 13 gols marcados, ele foi o vice-artilheiro da equipe na competição nacional, ficando atrás apenas de Vagner Love, seu companheiro de time.

Se Jadson parece estar de saída, o meia Marlone, do Sport, é tido como substituto mais provável para o meio-campista. Com contrato de empréstimo com o time pernambucano a vencer no final deste ano, ele poderá ser anunciado como mais novo reforço corintiano nos próximos dias.

Em 2015, o jogador iniciou o ano no Fluminense até seguir para o Sport, no qual se destacou durante o Campeonato Brasileiro.