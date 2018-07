Corinthians deve dominar premiação de melhores do Campeonato Paulista

Campeão, o Corinthians também deve dominar a premiação dos melhores do Campeonato Paulista promovida pela Federação Paulista de Futebol. Nesta segunda-feira, a partir das 19h, a entidade anunciará em uma casa de shows na zona oeste da Capital a seleção do Estadual. Também vai premiar o melhor treinador, o jogador revelação, o craque da competição e o craque do Interior.

O Corinthians encerrou o Estadual com dez vitórias, seis empates e duas derrotas (22 gols marcados e 11 sofridos). Entre os jogadores mais cotados para fazer parte da seleção do campeonato estão os laterais Fagner e Guilherme Arana, o meia Rodriguinho e o atacante Jô. Responsável por levar ao título um time que iniciou a competição desacreditado, apontado como quarta força do Estado, Fábio Carille deve ser eleito o melhor treinador.

Jô, que fez gol em todos os clássicos, deve ficar com o prêmio de craque da competição. Artilheiro do Estadual com nove gols, William Pottker, da Ponte Preta, é o mais cotado para a categoria craque do Interior.

Por causa da festa de premiação do Paulistão, a comissão técnica do Corinthians mudou a logística para jogo de quarta-feira contra o Universidad de Chile, pela Sul-Americana. A viagem ao Chile, que inicialmente estava programada para esta segunda-feira, foi alterada para terça-feira.

O Corinthians receberá R$ 5 milhões da federação pelo título paulista. Vice-campeã, a Ponte Preta ganhará R$ 1,65 milhão.