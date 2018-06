Corinthians deve enfrentar Ferroviária com time misto

Após jogar as duas primeiras rodadas do Campeonato Paulista com força máxima, o Corinthians deve enfrentar a Ferroviária, quarta-feira, no Pacaembu, com um time misto. No sábado, a equipe faz o primeiro clássico da temporada contra o São Paulo.

+ Corinthians goleia o São Caetano e ganha pela primeira vez no Paulistão

+ TEMPO REAL - São Caetano 0 x 4 Corinthians

"Vamos esperar o departamento médico. É bem possível que tenha mudanças, independentemente de ter clássico no sábado. Vamos tratar os casos isolados. Mas, provavelmente vamos tirar alguns jogadores do jogo de quarta-feira", disse o treinador após a goleada por 4 a 0 sobre o São Caetano.

Carille ainda não escolheu quais serão os jogadores que ficarão de fora da partida diante da Ferroviária. A definição deve ocorrer apenas depois do treino de terça-feira. "Algumas mudanças vão acontecer, mas ainda não sei dizer quais", disse.

No ataque, é provável que Kazim seja substituído por Junior Dutra. Na vitória sobre o São Caetano, o turco não jogou bem e foi vaiado pela torcida, enquanto Junior Dutra entrou no segundo tempo e, em 30 minutos, fez um gol e participou dos lances de outros dois marcados por Jadson e Romero.