Corinthians deve estrear camisa em homenagem a Ronaldo no Brasileirão

O Corinthians deverá estrear seu novo uniforme na temporada em seu primeiro jogo em casa no Campeonato Brasileiro. No dia primeiro de maio, a equipe recebe a Chapecoense sem local definido. Isso porque o gramado da arena em Itaquera estará sendo reformado.

A camisa é uma homenagem a Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador foi contrato pelo Corinthians há dez anos, em 2009, e permaneceu por duas temporadas. Na época, o time atuou com uma camisa branca com listras finas pretas. No total, o pentacampeão mundial disputou 69 jogos e marcou 35 gols pelo clube alvinegro. Também foi fundamental nas conquistas do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, ambas em 2009.

A segunda camisa será toda preta em homenagem aos 50 anos da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube. O Corinthians ainda não confirma oficialmente a utilização desses uniformes.

Com Ronaldo na equipe em 2009, o Corinthians eliminou o São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista. O jogo de volta aconteceu no Morumbi e foi recheado de polêmica, a começar pelo apedrejamento do ônibus do clube alvinegro na chegada ao estádio. Fenômeno marcou o segundo gol e depois ironizou o comportamento agressivo do torcedor adversário. "Estava dormindo no ônibus. Me acordaram com as pedradas e eu fiz o gol."

O Corinthians visita o São Paulo domingo, no Morumbi, no jogo de ida da decisão do Campeonato Paulista. Na quinta-feira, o clube enviou ofício à Federação Paulista e à Polícia Militar informando que não entrará em campo se o ônibus for apedrejado novamente.