Corinthians deve fazer novo treino aberto no dia 16 de outubro

O diretor cultural e de responsabilidade social do Corinthians, Carlos Elias, informou em entrevista ao Estado que o clube deverá promover um novo treino aberto aos seus torcedores na véspera do segundo jogo da final da Copa do Brasil.

Na quinta-feira a CBF definiu em sorteio que o time alvinegro jogará a finalíssima contra o Cruzeiro em sua Arena, em 17 de outubro. O primeiro jogo da final será no Mineirão, dia 10. “Preciso ainda confirmar com o presidente(Andrés Sanchez), mas a minha ideia é repetir a festa que foi feita na última terça-feira”, disse Elias.

Na véspera do jogo contra o Flamengo, o clube trocou ingressos para o treino por um quilo de alimento e a Arena recebeu cerca de 38 mil torcedores. A presença da Fiel ajudou o departamento social a arrecadar aproximadamente 32 toneladas de alimento, que beneficiaram cerca de 20 entidades.

O número total de presentes não é exatamente o mesmo do que foi arrecadado porque havia também a possibilidade de torcedores entrarem com o cartão do Fiel Torcedor. Elias prometeu divulgar hoje um balanço com os números consolidados.

Além disso, considerou a presença dos torcedores como fundamental para a conquista da vaga para a final. “O treino aberto já virou uma mística de incentivo ao time. Esperamos agora repetir no dia 16, novamente à tarde.”

Se confirmado, será o terceiro treino aberto do Corinthians no ano. O outro aconteceu antes da final do Paulista contra o Palmeiras. Os torcedores também lotaram a Arena em uma atividade à noite e, na sequência, o time alvinegro levantou a taça de campeão estadual.