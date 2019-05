Corinthians deve ficar mais ofensivo e jogar com dois jogadores de área

O técnico Fábio Carille chegou a declarar no início da temporada que não escalaria o Corinthians com dois centroavantes. Tanto é que Vagner Love na maioria das vezes que entrou na equipe fez a função pelos lados do campo.

A vitória contra a Chapecoense por 1 a 0, no entanto, serviu para o treinador rever esse conceito. Na partida, ele colocou Love na vaga de Ramiro, manteve Pedrinho e Clayson aberto pelas laterais e atuou com dois jogadores de frente mais enfiados na área: Love e Boselli.

Carille Love e Boselli comentaram sobre essa possibilidade. O treinador acha que depois da Copa América poderá ser mais frequente ter uma equipe mais ofensiva - ele ainda tem Gustagol, que está machucado como homem de área.

"Eu tenho a ideia ainda, vou insistir, mas preciso ter tempo de trabalho para ter dois atacantes dentro da área. Acredito que, com o trabalho, vamos ter de pontuar o máximo possível até a parada (da Copa América). Teremos de ser no sacrifício. Conheço o Love bastante. Vou insistir. Sei que quando ele está em campo o time cai tecnicamente, mas tem mais poder de fogo. Sei onde ele rende mais, mas me deu boas respostas pelos lados ou atrás do 9, como foi hoje", comentou o treinador.

Love comentou que gostaria de fazer essa função. “Gosto de jogar assim. Com dois atacantes dá para prender os dois zagueiros e às vezes até a cobertura. Podemos incomodar um pouco mais, chegar um pouco mais na área, incomodando. Se o Carille optar por jogar assim alguns jogos, fico feliz”

Boselli também elogiou a possibilidade de atuar ao lado de Love na área. "Eu gosto muito de jogar com Vagner, porque é um jogador que ocupa bem os espaços, dentro de campo fizemos duas ou três jogadas de parede, que foram muito interessantes", comentou.

"Quanto mais jogarmos juntos mais vamos nos entender. É uma decisão que quem tem que tomar é o treinador e eu creio que surtiu feito. Quando entrou o Vagner, ajudou a equipe e ir mais para frente e conseguir uma vitória fundamental", finalizou o argentino.