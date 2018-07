Corinthians deve investir R$ 10 milhões para segurar Guerrero

Além de pedir alto para renovar com o Corinthians, o atacante Paolo Guerrero negocia para poder receber à vista uma parte da luvas, a premiação na assinatura do contrato. O restante seria pago ao longo de três anos. Os valores das luvas poderão atingir até R$ 10 milhões, mas nada disso está fechado.

Uma reunião da diretoria, agora com empresários do atleta, será feita amanhã. Guerrero passou a ser agenciado por uma empresa. Os empresários que vão negociar com o Corinthians serão os mesmos que atuaram na troca entre Jadson por Alexandre Pato, no início do ano.

A diretoria espera chegar a número comum com os empresários do atleta. O tempo de contrato, de três anos, e salário, de R$ 500 mil, já estão praticamente acertados. Na última terça-feira, Guerrero teve uma conversa particular com a diretoria. Depois ele concedeu entrevista coletiva no CT, explicou a negociação e disse que está tudo encaminhado para ele renovar o contrato.

Ele só não quis confirmar os valores publicados na imprensa. Mesmo assim disse que o clube tem condição de pagar o que ele pede. “A imprensa especula e todo mundo fica imaginando (os valores). Não podemos falar assim. As coisas têm de estar certas. Mas acho que o Corinthians está dentro da possibilidade de fazer o contrato que eu estou pedindo”, afirmou.

O presidente Mário Gobbi disse recentemente que o clube estaria disposto a fazer “loucuras” para manter seu principal jogador. E que Guerrero seria uma exceção em meio ao momento de contenção de despesas.

Guerrero é ídolo da torcida e autor do gol do título mundial na final contra o Chelsea, em 2012, no Japão. Mas o que motivou a diretoria a ceder e gastar mais do que desejava é o bom momento do jogador. O peruano é o artilheiro do time na temporada, com 15 gols, 11 deles marcados no Campeonato Brasileiro.

“Para trazer qualquer (atacante) é melhor não trazer. Queremos renovar com o Guerrero não só pela sua história dentro do clube, mas pelo que ele está demonstrando em campo”, afirmou o diretor de futebol Ronaldo Ximenes.

Além da boa fase de Guerrero, pesou o fato de que são poucas as opções para repor uma eventual saída do atacante. E o clube não conseguira fazer isso sem gastar um bom dinheiro. Na leitura da diretoria, qualquer bom jogador da posição também pediria salários na casa de R$ 500 mil e seria preciso pagar alto para tirar um atleta de outro clube.

Ainda o ‘novo’ técnico. Cássio deu sua opinião sobre a provável mudança de comando no clube para 2015. Seja qual for o técnico, o goleiro disse que quer trabalhar com um profissional “campeão”. Cássio também ressaltou sua relação com o técnico Tite, provável substituto de Mano Menezes.

“Tenho um respeito por ele (Tite). É um treinador vencedor. Caso o Mano não fique, com certeza quero trabalhar com um treinador campeão.”

Cássio, no entanto, deixou claro que não está confirmada a saída de Mano, que tem contrato até dezembro. “A gente tem um treinador até o final do ano, o Mano, e não se sabe se ele vai ficar. Independentemente disso, estamos dando nosso melhor.”

Domingo, o Corinthians enfrenta o Fluminense, no Rio. O time pode confirmar a vaga na Libertadores. Mano deve ter time completo para o jogo. O zagueiro Anderson Martins voltou a treinar com bola. O lateral Fábio Santos foi poupado do treino de ontem, mas não deve preocupar para a partida.