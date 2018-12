Corinthians deve oficializar acerto com volante Richard e atacante André Luis

O Corinthians está perto de oficializar mais dois reforços para a próxima temporada: o volante Richard, do Fluminense, e o atacante André Luis, da Ponte Preta. De acordo com o site Meu Timão, a dupla deve assinar contrato por três temporadas.

O consultor medico do clube, Joaquim Grava, confirmou ao Estado que Richard, de 24 anos, realizou exames médicos há 15 dias. André Luis, de 21 anos, já havia passado pelos testes há mais de dois meses. O Corinthians aguardava apenas o término da temporada para formalizar o contrato com os jogadores, o que pode acontecer ainda nesta semana.

A diretoria já oficializou outros dois reforços para 2019: o lateral-direito Michel Macedo e o atacante Gustavo Mosquito. Eles vinham treinando com o restante do elenco no CT Joaquim Grava e só não participaram da reta final do Campeonato Brasileiro porque as inscrições estavam encerradas.

Os quatro reforços são o início de uma série de mudanças que o Corinthians deve fazer para a próxima temporada. Nesta segunda-feira, a diretoria oficializou a saída do técnico Jair Ventura. Fábio Carille, que está acertando sua rescisão com o Al-Wehda, da Arábia Saudita, deve ser oficializado como substituto nesta terça-feira.

Até o final do ano, o clube também deverá anunciar uma lista de dispensa e revelar quais os jogadores deverão voltar de empréstimo. Danilo, Emerson Sheik e Vilson não tiveram os contratos renovados e se despediram na última semana.

O principal nome na lista de reforços até aqui é o do centroavante Diego Tardelli, de 33 anos, que tem contrato com o Shandong Luneng, da China, até o final do ano. O Corinthians negocia o salário com o jogador. Devem voltar de empréstimo o atacante Gustavo, o Gustagol, campeão da Série B pelo Fortaleza, e o volante Camacho, que está no Atlético-PR.