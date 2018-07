Corinthians deve premiações, mas nega atraso de salário

O Corinthians ainda não quitou valores de premiações referentes a 2013. O gerente de futebol Edu Gaspar disse que já conversou com o elenco e prometeu acertar as pendências até o final deste ano. "Não vou negar que há premiações pendentes. Contávamos com recursos para pagar os atletas e esses recursos não entraram", afirmou o dirigente nesta quinta-feira.

Edu garantiu ter uma ''solução'' para o problema. "Já fiz uma reunião com o financeiro e com o presidente (Mário Gobbi) e conseguimos uma fórmula para entrar em 2015 com tudo quitado. Já passei isso aos atletas."

Os salários em carteira estão sendo pagos em dia. Mas os direitos de imagens de alguns jogadores estão com atrasos de "alguns dias". Outros atletas, no entanto, não receberam pagamentos de luvas. Um dos casos é o do volante Ralf.

A situação financeira do clube é delicada, embora a diretoria negue. O clube estava com sérias dificuldades para pagar os salários referentes ao mês de dezembro e o 13º dos jogadores.

Edu Gaspar também negou que o salário de Alexandre Pato esteja atrasado. O atacante, apesar de jogar no São Paulo, recebe R$ 400 mil por mês do Corinthians. Dois meses de salários de Pato estariam atrasados. "Desconheço", disse Edu Gaspar.