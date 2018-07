Corinthians deve ter até seis desfalques para jogo contra o Goiás

O Corinthians deve ter até seis desfalques para o jogo desta quarta-feira, contra o Goiás, em Belém, pelo Brasileirão. A baixa mais recente é o lateral-esquerdo Fábio Santos, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo no último domingo, na vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, em Salvador.

Um possível retorno ao time é do zagueiro Anderson Martins. Com dores musculares, o defensor não atuou nas duas últimas partidas e deve ser substituído novamente por Felipe. No caso de Fábio Santos, a vaga ficará com o lateral-esquerdo Uendel.

As outras ausências se dão principalmente pela participação de jogadores em suas seleções. Romero (Paraguai), Lodeiro (Uruguai) e Guerrero (Peru) estão em compromissos com as equipes e não vão participar do jogo contra o Goiás, que será realizado no Mangueirão. O outro desfalque será Petros, que cumprirá suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Porém, o técnico Mano Menezes terá o retorno do volante Elias. Após ficar de fora por cumprir suspensão, o jogador fica à disposição para a partida. A equipe titular será definida em um treino fechado nesta terça-feira, no CT Joaquim Grava. O Corinthians ocupa atualmente a quinta posição no Brasileirão.