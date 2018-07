Corinthians deve ter cinco mudanças para jogo com o Fluminense

O Corinthians do técnico interino Fábio Carille terá cinco modificações para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, no Itaquerão. No primeiro jogo após a demissão de Cristóvão Borges, a equipe terá as entradas do lateral Fagner, do zagueiro Yago, dos meias Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto, mais o atacante Romero em comparação à formação escalada no sábado, contra o Palmeiras.

Carille definiu a formação em treino tático na tarde desta terça-feira no CT Joaquim Grava. O interino destacou os titulares para um trabalho em gramado separado dos reservas. Os jogadores realizaram uma atividade sem a presença de time adversário e precisaram simular posicionamento, saída de bola e triangulações para chegar ao ataque.

Das cinco alterações em comparação ao time que no sábado perdeu para o Palmeiras por 2 a 0, o interino precisou fazer duas trocas forçadas. O zagueiro Vilson, com dores musculares, ficou no departamento médico. Já o atacante Gustavo, por ter atuado na Copa do Brasil pelo Criciúma, não pode atuar mais pela competição. O lateral Fagner entra após cumprir suspensão no fim de semana, enquanto Cristian e Lucca deixam o time por opção do treinador.

A equipe joga em casa pressionada pela má fase na temporada. São três jogos sem vencer, incluindo a saída do G4 no Brasileiro, a demissão do técnico Cristóvão Borges, mais protestos da torcida pelos maus resultados. A provável formação titular deve ter: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho; Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone; Romero.

Na partida de ida das oitavas de final da competição, em Mesquita, Fluminense e Corinthians empataram em 1 a 1. Por isso, a equipe paulista precisa de um empate sem gols ou de vitória simples para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.