Corinthians deve ter desfalque na zaga para o clássico

O técnico Mano Menezes deve ter problemas na zaga do Corinthians para o clássico contra o Palmeiras, neste sábado, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anderson Martins sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda no jogo contra o Vitória, na última quarta-feira, em Cuiabá, e deve ficar fora do clássico. Felipe é o substituto imediato.

A boa notícia é que o treinador poderá contar com os retornos do goleiro Cássio e do lateral-direito Fagner, que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo - Walter e Ferrugem, respectivamente, foram os seus substitutos.

A delegação corintiana regressou de Cuiabá nesta quinta, no início da noite, e fará um único treinamento, na manhã desta sexta, no CT Joaquim Grava (na zona leste de São Paulo), visando ao clássico.