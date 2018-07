Corinthians deve ter força máxima para encarar o Bahia

Poupado da partida contra o Coritiba, o meia Jadson treinou normalmente nesta segunda-feira e deve reforçar o Corinthians diante do Bahia, quinta-feira, às 19h30, na Arena Corinthians. Assim, o técnico Fábio Carille poderá escalar o que tem de melhor para encarar os baianos.

Jadson participou do treino nesta segunda-feira junto com os reservas da partida contra o Coritiba e demonstrou não ter qualquer problema físico. Segundo o clube, o jogador foi poupado pelo excesso de jogos e deverá estar apto para o jogo desta quinta-feira.

Com o retorno do meia, Carille deverá escalar o time que ele considera ideal. Nas últimas partidas, ele não teve Fagner e Rodriguinho, ambos na seleção brasileira.

A única preocupação do treinador é com Marquinhos Gabriel. O meia sentiu um incômodo muscular na coxa direita durante a partida contra o Coritiba e precisou deixar a partida.

Nesta segunda-feira ele foi avaliado pelos médicos, mas ainda não tem garantida a sua presença para a próxima partida. Ele será reavaliado na terça-feira e mesmo que tenha condições, deverá ficar como opção no banco de reservas.

Assim, o Corinthians deve ir a campo com Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. Embora essa seja a considerada formação titular, Carille conseguiu escalá-la apenas uma vez no Brasileiro. Justamente na estreia, no empate por 1 a 1 com a Chapecoense.