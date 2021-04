Corinthians deve ter jovem meia Vitinho como novidade contra Guarani

O meia Vitinho deverá ser a novidade do Corinthians neste domingo, contra o Guarani. O jogo, às 20h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, marcará a volta das duas equipes ao Paulistão e com a escalação do garoto de 21 anos o técnico Vagner Mancini dará prosseguimento ao processo de aproveitamento das revelações da base do Alvinegro, que, endividado, não tem como fazer grandes contratações. O atacante Cauê também poderá jogar desde o início da partida.

O Corinthians não entra em campo desde 26 de março, quando bateu o Retrô nos pênaltis em jogo pela Copa do Brasil. São 16 dias treinando e Mancini acredita que será visto um time diferente em campo.

“Tenho certeza que em duas semanas de treinamento todos os atletas melhoraram, tanto na parte física, quanto na parte tática, então eu espero ver um Corinthians diferente a partir de agora com tempo de treinamento. A gente teve duas semanas para parar, para respirar, para colocar todo mundo em igualdade de condições dentro do elenco’’, disse o treinador.

O jogo é válido pela 11.ª rodada do Paulistão, mas foi antecipado na readequação da tabela feita pela Federação Paulista de Futebol.

FICHA TÉCNICA

GUARANI: Gabriel Mesquita; Sciola, Romércio, Airton e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Tony; Andrigo, Bruno Sávio e Júlio César. Técnico: Allan Aal.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Otero) e Vitinho; Rodrigo Varanda, Gustavo Mosquito e Cauê (Jô). Técnico: Vagner Mancini.

JUIZ: Luiz Flávio de Oliveira.

LOCAL: Brinco de Ouro.

HORÁRIO: 20h.