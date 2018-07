Corinthians deve ter Love titular pela 1ª vez nesta quarta

O atacante Vagner Love deve ser titular do Corinthians pela primeira vez desde que foi contratado na partida desta quarta-feira, contra o Linense, fora de casa, em jogo adiado do Campeonato Paulista. Ele será o substituto de Emerson Sheik, fora da partida por causa de inflamação no joelho direito. O companheiro de Love ainda não está definido. Guerrero foi relacionado, mas se recupera de um pisão no empate contra o Ituano por 1 a 1. O colombiano Mendoza poderá aproveitar a chance.

A possibilidade de estreia de Vágner Love, considerado um reserva de luxo pela comissão técnica, deixou em segundo plano as experiências que o técnico Tite fez no treinamento para substituir Jadson.

Principal jogador do time nos últimos jogos, o meia aguarda apenas o depósito bancário de 5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões) do Jiangsu Sainty para definir sua transferência para o futebol chinês. Até o início da noite desta terça-feira, o negócio não estava fechado.

"Houve algum fato novo, e o clube chinês veio para cima de maneira agressiva. Eles falaram que vão depositar o valor da multa, aí consultamos o atleta e ele disse que queria ir. Estamos esperando o pagamento, o Corinthians está de mãos atadas nessa situação", disse o diretor de futebol Sergio Janikian.

Para substituir Jadson, Tite decidiu fazer uma troca simples, sem mudar a estrutura tática da equipe. Petros foi o escolhido para a vaga. Ele vai ficar protegendo a zaga, ao lado de Ralf, permitindo que Elias participe ativamente da armação. Danilo, outro candidato ao posto de Jadson, será poupado por causa do desgaste físico.

Quando Guerrero ficar livre da suspensão imposta pela Conmebol por causa da expulsão contra o Once Caldas, é provável que Danilo seja o escolhido para o lugar de Jadson. O time perde velocidade, mas ganha qualidade na troca de passes.

Há, ainda, a possibilidade de Tite escalar mais um atacante e as chances de Vágner Love crescem - por isso, o jogo desta quarta é importante para o atacante se tornar uma opção viável para a Libertadores.