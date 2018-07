Corinthians deve ter Pacaembu lotado no clássico com o Santos

SÃO PAULO - A torcida promete uma bonita festa para o último jogo do Corinthians no Pacaembu antes da viagem para o Mundial de Clubes. Até o início da tarde de segunda-feira já haviam sido vendidos mais de 25 mil ingressos para a partida contra o Santos, sábado, às 19h30, pela penúltima do Campeonato Brasileiro. A venda foi feita somente para clientes do Fiel Torcedor. A comercialização nas bilheterias para quem não faz parte do programa terá início na quarta-feira.

Depois de enfrentar o Santos, o Corinthians fará apenas mais uma partida antes do Mundial, mas será na condição de visitante. No dia 2 de dezembro, a equipe encerra a sua participação no Brasileirão diante do São Paulo. O jogo está marcado para o Morumbi, mas é certo que não será disputado no estádio são-paulino porque o local está alugado para dois shows da cantora pop Madonna, que serão realizados nos dias 4 e 5 de dezembro. A Arena Barueri é o local mais cotado para ser palco do clássico.

A partida contra o Santos estava inicialmente marcada para domingo, dia 25, mas a CBF antecipou para sábado sob a justificativa de que não estarão em disputa vaga na Libertadores ou luta contra o rebaixamento. A alteração prejudica os planos do técnico Tite. Como os volantes Ralf e Paulinho, o lateral-esquerdo Fábio Santos e o atacante Martínez disputarão na quarta-feira o Superclássico das Américas, na Argentina, é provável que o quarteto seja poupado para evitar lesões causadas por desgaste físico. Se o jogo fosse domingo, segundo Tite, haveria tempo suficiente para os atletas se recuperarem e estarem em campo.

O Corinthians também acabou prejudicado financeiramente com a antecipação do clássico. O clube vai ressarcir os torcedores que já compraram ingresso e não poderão ir ao Pacaembu no sábado. Para receber de volta o valor pago pelo bilhete, o torcedor vai precisar informar até 72 horas antes do jogo os dados de sua conta bancária ou manifestar interesse de utilizar o crédito correspondente em uma compra futura.