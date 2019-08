Corinthians deve ter quatro mudanças para enfrentar Atlético-MG

O técnico Fábio Carille deve mexer pouco na escalação do Corinthians para a partida diante do Atlético-MG, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Satisfeito com a produção da equipe no empate por 1 a 1 diante do Fluminense, resultado que classificou a equipe à semifinal da Copa Sul-Americana, o treinador deve fazer quatro mudanças, principalmente para poupar atletas.

Uma das alterações deve ser a entrada de Ralf no lugar de Gabriel. Depois de negociação frustrada para o Al-Hilal, no qual chegou a viajar para a Arábia Saudita, mas o negócio não se concretizou, o volante deve ser reintegrado à equipe, mas poderá ser poupado por causa do desgaste da viagem.

Os clubes haviam chegado a um acordo por cerca de 6 milhões de euros (R$ 25,3 milhões), às pressas por causa do fechamento da janela de transferências. O Corinthians receberia cerca de R$ 17,5 milhões pela negociação. O negócio foi desfeito, pois o clube árabe resolveu fechar negócio com o Cuéllar, do Flamengo.

Depois de boa atuação no Rio de Janeiro, Vagner Love deve ser poupado para a entrada de Boselli. Pelo lado direito, a tendência é que Everaldo seja escalado como titular no lugar de Pedrinho, que marcou o gol da classificação, mas ainda não está totalmente recuperado de dores no quadril. Na função de armação, Sornoza deve substituir Mateus Vital, discreto contra o Flu.

Nesta sexta-feira, apenas reservas foram a campo para um trabalho com bola no Centro de Treinamento Joaquim Grava. Uma escalação provável do Corinthians para domingo, no jogo que celebra o aniversário de 109 anos do clube, será: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf (Gabriel); Pedrinho (Everaldo), Júnior Urso, Mateus Vital (Sornoza) e Clayson; Vagner Love (Boselli).