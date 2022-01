Sylvinho define Mantuan de centroavante na estreia do Corinthians e elogia Diego Costa

A diretoria do Corinthians está há algum tempo correndo atrás de um centroavante para o elenco da temporada 2022. Nomes como os de Diego Costa, que estaria mais perto de ser contratado, de Arthur Cabral e dos uruguaios Edinson Cavani e Luis Suárez já foram comentados, mas nada foi concretizado até agora. Sem esse camisa 9, o técnico Sylvinho confirmou nesta sexta-feira que o garoto Gustavo Mantuan, de 20 anos, será o dono da posição na estreia do Campeonato Paulista contra a Ferroviária, na próxima terça, na Neo Química Arena.

"Atacante de área, temos o Jô. Temos outros atacantes que podem fazer função, mas com outras características. Mantuan é um atacante de mobilidade e será titular na terça. Tem treinado conosco, muita mobilidade, boa movimentação e vai começar o jogo na terça-feira. Jô chega atrasado, com covid, dificilmente chega 100% na terça", afirmou Sylvinho, de forma categórica, em sua primeira entrevista coletiva em 2022.

"Vamos entrar com o melhor time, com os atletas mais saudáveis, mas não sabemos como será. Os estímulos de agora são de seis, sete meses. Fizemos um período de construção. Como vamos chegar? Da melhor maneira", prosseguiu o treinador corintiano, que não quis falar muito sobre a possibilidade da contratação de Diego Costa.

"Para mim, é difícil falar de um atleta que não está conosco. É vencedor, extraordinário. Vencedor, joga em alto nível. Diretoria está trabalhando em cima de um atacante, isso já se sabe. O Brasil está buscando um atacante. Mas prefiro privilegiar o grupo e trabalhar com o que temos", contou.

Sobre Paulinho, de volta ao clube após mais de oito anos, Sylvinho entende que ele não é um primeiro volante e talvez possa entrar em campo contra a Ferroviária. "A princípio não tem nada. Está apto, inscrito. Vamos buscar entender em que momento o atleta volta. Hoje (sexta) tivemos um treino e uns vão crescendo e cansados continuam crescendo. Já deu as coordenadas. Período grande de inatividade. São 10 meses. Tem lastro e qualidade. Vamos otimizar os treinos e jogos e o quanto mais pudermos usar, melhor. Mas respeitando o quanto pode performar de forma saudável. Não conseguimos vê-lo como primeiro volante. Tem projeção para frente. Estaremos atentos com a evolução para que possa ir numa crescente. Vamos com cuidado. Com lupa, para otimizar ao máximo", disse.

O treinador corintiano falou também sobre as expectativas para 2022. "O grande objetivo é ganhar, ser campeão. Performance cada vez melhor, encontrar o time a cada jogo. Qualificar o grupo. Diretoria está fazendo isso. Os setores, chegada ontem (quinta-feira) do Bruno Melo, desejo enorme de vencer. Atleta oriundo da lateral esquerda, mas tem treinado como zagueiro. O clube agradece, o elenco agradece. O que queremos com o que nós queremos são títulos", afirmou.