Corinthians enfrenta 'Dinizismo' do Fluminense no primeiro duelo da semifinal da Copa do Brasil

O Corinthians tem um grande desafio pela frente diante do Fluminense, nesta quarta-feira, às 19h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O primeiro confronto para decidir o finalista da competição será em um Maracanã lotado. O time tem alternado boas e más atuações, venceu apenas um dos últimos seis jogos e dá sinais de que não tem força suficiente para brigar em duas frentes.

Dois problemas rondam o Corinthians: o baixo desempenho ofensivo e o rendimento ruim como visitante. A equipe vem de uma derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo Brasileirão, em que finalizou apenas seis vezes. O time tem só o décimo melhor ataque da competição, é o terceiro que menos chuta a gol e, por isso, tem sido cobrado por uma melhor performance ofensiva.

Atuar fora de casa tem sido um problema para os comandados de Vítor Pereira. A equipe venceu apenas um dos últimos 11 jogos como visitante contando todas as competições. O único triunfo foi a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no Mineirão, em julho. No encontro entre Corinthians e Fluminense pelo Brasileirão, Vítor Pereira mandou a campo uma equipe reserva e foi goleado por 5 a 0. A escalação corintiana não deve ter surpresas para esta quarta-feira, repetindo o time que goleou o Atlético-GO por 4 a 1 na partida de volta das quartas da Copa do Brasil.

Contra o Fortaleza, Rafael Ramos, Raul Gustavo, Maycon, Paulinho e Júnior Moraes e Roni não estiveram à disposição do treinador e devem ficar sem poder atuar. Cantillo voltou a treinar na segunda-feira e deve ser opção no banco de reservas. Já Bruno Méndez não poderá ser relacionado porque disputou a edição atual pelo Internacional.

O Fluminense do técnico Fernando Diniz é uma das grandes sensações da temporada no futebol brasileiro. O "Dinizismo" tomou conta da torcida. São 11 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota nos últimos 16 jogos. No Brasileirão, o time carioca é o segundo que mais trocou passes e lidera a média de posse de bola, com 57,72% por jogo. A equipe tem o segundo melhor ataque da competição, com 37 gols.

Dos vários destaques do time carioca, dois chamam muita atenção. Germán Cano promete levar muito perigo à defesa corintiana. O argentino marcou 31 gols e deu sete assistências em 2022 e é o artilheiro tanto do Brasileirão, como da Copa do Brasil. Um dos últimos camisas 10 clássicos, Paulo Henrique Ganso comanda o meio-campo do Fluminense. Dita o ritmo do jogo como quer e coordena a posse de bola do time com muita categoria. Os dois podem ser uma dor de cabeça para Vítor Pereira. Já o volante André se recupera de gripe, mas treinou na terça-feira e deve ir a campo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE: A provável escalação do Fluminense tem: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Arias, Matheus Martins e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera (Cantillo) e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel.

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Maracanã.

TV - Sportv, Premiere, Prime Video.