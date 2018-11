Corinthians disponibiliza ingressos para jogo de despedida de Emerson Sheik

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira mais detalhes sobre a festa de despedida do atacante Emerson Sheik, que acontecerá no próximo dia 7h, às 21h, na Arena Corinthians. O evento comemorativo será um amistoso beneficente intitulado "Sheik e Amigos contra a Fome".

Estão confirmados para esta partida ex-jogadores do clube como Paulinho, Jorge Henrique, Júlio Cesar, Alessandro e Marcelinho Carioca. O torcedor poderá assistir à partida em troca de 1 kg de alimento (arroz, feijão ou macarrão). As reservas podem ser feitas a partir desta segunda-feira.

Quem é sócio-torcedor poderá garantir um lugar pelo site e os alimentos devem ser entregues no portão de acesso do estádio, no dia do jogo. O acesso à Arena será realizado com o próprio cartão do programa Fiel Torcedor. Sócios do plano "Minha Cadeira" podem fazer a reserva de sua cadeira pelo site.

Os corintianos que não fazem parte do programa de sócio-torcedor podem reservas pelo ticketagora.com.br. Para garantir a entrada antecipadamente, os torcedores também devem adquirir a camiseta comemorativa, que tem autógrafo do Sheik. A troca do alimento pelos ingressos para não-sócios será realizada, apenas em 2 de dezembro, das 8h às 17h. Para a retirada da camiseta e do ingresso é necessário levar a confirmação de seu pedido impressa, e documento original com foto.