Corinthians distribui 40 mil camisinhas aos torcedores no Itaquerão

O Corinthians, através de seu Departamento de Responsabilidade Social, aproveitou o confronto com o Botafogo em seu estádio para distribuir 40 mil preservativos para os torcedores presentes na Arena Corinthians, neste sábado. A partida está marcada para as 17 horas e é válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

Em parceria com o Ministério da Saúde e Secretaria Estadual, o clube promoveu uma campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e contou com 30 voluntários para realizar a tarefa.

A ideia é aproveitar o primeiro dia do carnaval para orientar os torcedores. Além da distribuição das camisinhas, o músico Rapin Hood gravou um recado para os torcedores, que foi exibido no telão do estádio antes de a partida começar.