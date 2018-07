Corinthians divide com argentinos liderança de público na Libertadores

O Corinthians é o clube que levou mais torcedores ao estádio nos jogos da Libertadores, seja no total de espectadores como também no porcentual de ocupação da Arena Corinthians. Números divulgados pela organização da Copa Libertadores nas redes sociais mostram que mais de 153 mil torcedores assistiram às partidas da equipe no torneio continental. O River Plate, segundo colocado, já levou 134 mil espectadores.

Na média de público, o Corinthians é superado pelos argentinos. A equipe brasileira leva 38.455 torcedores à arena de Itaquera, contra 44.689 do River e 44.514 do Boca. Já Tigres e Inter registram 37,8 mil e 36,9 mil, respectivamente. A média são-paulina é de 27.232.

Mesmo que o ranking considere o jogo adicional que o Corinthians disputou na fase preliminar, contra o Once Caldas, porcentualmente, o clube brasileiro também leva vantagem. Tem 93,8% de ocupação contra apenas 67% do River Plate - o Boca, terceiro colocado no total de público, possui 90% de ocupação.

Os argentinos estão praticamente empatados no total de público na soma de torcedores nos três confrontos da primeira fase: 134.067 contra 133.544, respectivamente. O Boca, no entanto, leva ampla vantagem no índice de ocupação. Enquanto o River registra 67,7% das cadeiras ocupadas no Monumental de Nuñez, o rival atinge quase 91% na Bombonera.

O Tigres, do México, que venceu o Universitario Sucre por 2 a 1, na primeira partida das oitavas de final, fora de casa, nesta terça-feira, ocupa a quarta posição nos dois quesitos. Mais de 113 mil torcedores compareceram ao Estadio Universitario nos três jogos da equipe, com ocupação de 87,8%. O São Paulo aparece em 10º lugar com 81.697 espectadores.

1.- Corinthians: 4 partidas (153.822 espectadores) - média 38.455 - ocupação: 93,8%

2.- River Plate: 3 partidas (134.067 espectadores) - média 44.689 - ocupação; 67,7%

3.- Boca Juniors: 3 partidas (133.544 espectadores) - média 44.514 - ocupação: 90,8%

4.- Tigres. 3 partidos: (113.292 espectadores) - média de 37.764 - ocupação de 87,8%

5.- Internacional: 3 partidas. (110.951 espectadores) - média de 36.984 - ocupação de 73,9%