Corinthians divulga a lista dos 23 jogadores que vão ao Mundial de Clubes

SÃO PAULO - O Corinthians divulgou no fim da tarde desta segunda-feira a lista dos 23 jogadores inscritos para o Mundial de Clubes do Japão. Não há surpresas. E como já era esperado, o chinês Zizao ficou fora. A relação, no entanto, traz uma pendência: o volante Guilherme, ex-Portuguesa, corre o risco de não viajar com a delegação.

A Fifa questiona sua inscrição porque o jogador foi contratado pelo Corinthians após o término do período de inscrições no meio de ano, a chamada janela de transferências internacionais. O Corinthians, por sua vez, alega que a transferência do atleta atende às normas do futebol nacional, tanto que Guilherme está regularizado na CBF e atua pelo time no Brasileirão. Portanto, a diretoria do Parque São Jorge entende que não há problema algum com ele.

Se ainda assim a Fifa recusar o pedido de inscrição do jogador, o Corinthians vai apostar no volante Willian Arão, que já foi comunicado da possibilidade de estar com o elenco na competição. Tite ainda não definiu quem serão os titulares do time no Mundial de Clubes, mas é possível ter uma ideia da formação que será escalada. A indefinição diz respeito ao sistema de jogo, com dois meias ou três atacantes.

O provável Corinthians que vai estrear no Japão, dia 12, será: Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Douglas e Danilo; Emerson e Guerrero. Esse também deverá ser o time que Tite vai escalar domingo contra o São Paulo, último jogo antes de a equipe viajar para o Japão. A dúvida é Fábio Santos, que pode ser poupado por lesão na coxa esquerda.

Veja a lista completa dos jogadores escolhidos pelo treinador, pela ordem de numeração de suas camisas:

1 Júlio César

2 Alessandro

3 Chicão

4 Wallace

5 Ralf

6 Fábio Santos

7 Martínez

8 Paulinho

9 Guerrero

10 Douglas

11 Emerson

12 Cássio

13 Paulo André

15 Anderson Polga

20 Danilo

21 Edenilson

22 Danilo Fernandes

23 Jorge Henrique

26 Guilherme Andrade

28 Felipe

29 Giovanni

31 Romarinho

35 Guilherme ou Willian Arão (17)