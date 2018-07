Corinthians divulga carta de Blatter elogiando torcida

O Corinthians divulgou neste sábado o conteúdo de uma carta enviada ao clube do Parque São Jorge pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter. Nela, o suíço parabeniza os paulista pelo título do Mundial de Clubes, realizado em dezembro, e elogia a torcida alvinegra pela presença em massa no Japão.

"Permita-me apresentar-lhe meus calorosos parabéns pelo brilhante triunfo do Corinthians", diz a carta, endereçada ao presidente do Corinthians, Mario Gobbi. "Por favor, transmita meus melhores desejos a todos os jogadores, ao técnico Tite e à equipe técnica e médica, que tiveram todos papel determinante para o sucesso do clube."

No texto, Blatter comenta a "invasão corintiana", que marcou a conquista brasileira. "Particularmente, gostaria de estender saudações especiais e agradecimentos aos torcedores do Corinthians, que viajaram ao Japão em número tão grande e cujo apoio não somente motivou a equipe a conquistar a vitória, mas também animou o espetáculo que foi este torneio", completou o suíço.

Na carta, enviada em 20 de dezembro, quatro dias após a final do Mundial, mas só divulgada agora, Blatter faz anotações à caneta ao lado do texto impresso. Ali, ao lado de "prezado senhor presidente", ele escreve: "prezado amigo", se referindo a Gobbi. Depois, além do "atenciosamente", adiciona um: "com um forte abraço".