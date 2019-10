Corinthians divulga descoberta de distintivo utilizado em 1916

O Corinthians revelou nesta sexta-feira a descoberta de um distintivo inédito utilizado pelo time no início do século passado. Responsável pelo memorial do clube, o historiador Fernando Wanner notou em imagens de 1916 um símbolo diferente na camisa da equipe.

LEIA TAMBÉM > Saiba onde assistir Corinthians x Cruzeiro pelo Brasileirão

A descoberta foi feita por acaso. Wanner pesquisava no acervo online da Biblioteca Nacional imagens relacionadas ao estádio da Ponte Grande, a primeira casa do Corinthians, quando reparou na camisa do time.

Projetado pelo litógrafo Hermógenes Barbuy, irmão do ex-jogador do Corinthians, Amílcar Barbuy, o escudo é desenhado com o C e o P entrelaçados em forma de escudo medieval. Bordado nas camisas do Corinthians em 1916, foi utilizado em pelo menos seis amistosos que antecederam a Liga Paulista de Football.

Com a descoberta, o símbolo marca o terceiro "CP" na história do Corinthians. Os dois que o antecederam foram utilizados em 1913 e 1914. Fernando Wanner destacou a importância da descoberta: "Esse distintivo sempre esteve em nossa história, o que eu fiz foi apenas redescobri-lo e trazer ele para torcedor é uma grande honra para mim", disse ao site oficial do Corinthians.