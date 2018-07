Corinthians lança terceira camisa na cor azul

Corinthians lançou nesta terça-feira o terceiro uniforme da equipe. A Nike, fornecedora de material esportivo do clube, exibiu as imagens após torcedores, que compraram a camisa na pré-venda, revelarem a novidade nas redes. O modelo de 2016 é predominantemente azul, a camisa apresenta listras com o efeito degradê até chegar o tom azul claro, cor presente no calção e meias.

"Entendemos que o Corinthians é um clube diferente de qualquer outro, dono de uma identidade ímpar quando o assunto é a relação entre seus jogadores e sua torcida. Levando isso em consideração, criamos esta nova camisa 3, que foge totalmente do convencional e propõe uma nova fase de modernidade no futebol brasileiro. Além disso, o novo uniforme também acompanha uma tendência global, presente nos maiores clubes do mundo, aliando o que há de melhor em inovação e tecnologia”, afirma Nuno Silva, Gerente-Geral para Futebol da Nike do Brasil.

A estreia do novo manto alvinegro, acontecerá na partida contra o Coritiba, nesta quarta-feira, no Couto Pereira. O modelo já está disponível online, a versão jogador pode ser adquirida na pré-venda por R$ 399,99. A camisa masculina está R$ 249,90 e a feminina R$ 229,90. A novidade chegará nas lojas físicas a partir do dia 16.