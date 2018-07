Corinthians divulga lista de 25 para jogos contra o Once Caldas

O Corinthians divulgou nesta terça-feira a lista de 25 jogadores inscritos para a fase preliminar da Copa Libertadores. O meia uruguaio Lodeiro, de saída para o Boca Juniors, da Argentina, não aparece na relação. O time alvinegro também não inscreveu nenhum jogador campeão da última Copa São Paulo de Futebol Junior.

Nesta terça-feira, o uruguaio apareceu no gramado do CT do Parque Ecológico, mas trabalhou separado do restante do grupo. Lodeiro apenas correu em volta dos gramados enquanto o técnico Tite comandava um trabalho tático com os titulares e os reservas faziam um treino à parte.

O Corinthians faz o seu primeiro jogo na fase preliminar da Libertadores nesta quarta-feira contra o Once Caldas, da Colômbia, no Itaquerão. A partida de volta será no dia 11, em Manizales.

Confira a lista corintiana na fase preliminar da Copa Libertadores: 1 - Walter