Corinthians divulga lista para o Mundial com pendência

A Fifa questionou sua inscrição porque o volante foi contratado pelo Corinthians após o término do período de inscrições no meio de ano (a janela de transferências internacionais). O Corinthians, por sua vez, alega que a transferência do jogador atende as normas do futebol nacional, tanto que o atleta está regularizado na CBF e atuou pelo time no Brasileirão.

Se ainda assim a Fifa recusar o pedido de inscrição do jogador, o Corinthians irá inscrever o volante Willian Arão. A grande dúvida de Tite, aliás, incluía a possibilidade de inscrever Arão. O treinador quis avaliar, no clássico de sábado contra o Santos, o desempenho de Anderson Polga como volante. E o técnico parece ter se convencido que ele pode atuar nesse papel, tanto que preferiu levar o zagueiro Felipe ao Japão.

As principais ausências da lista são o chinês Zizao, o peruano Ramírez (que tem contrato até o fim do ano, apenas) e principalmente o lateral-direito Welder, que jogou 10 jogos do Brasileirão, contra apenas três de Felipe, por exemplo. A surpresa foi a inclusão do garoto Giovanni, meia promovido das categorias de base este ano.

Tite ainda não definiu quem serão os titulares no Mundial, mas já é possível ter uma ideia do time que será escalado no Japão. A indefinição está em escalar o time com dois meias ou três atacantes. O provável time que vai estrear no Japão, dia 12, será: Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Douglas e Danilo; Emerson e Guerrero.

Esse também deverá ser o time que Tite vai escalar domingo contra o São Paulo, último jogo antes de a equipe viajar ao Japão. A dúvida é Fábio Santos, que pode ser poupado por lesão na coxa esquerda.

Confira a lista completa de inscritos por ordem de numeração:

1 - Julio Cesar

2 - Alessandro

3 - Chicão

4 - Wallace

5 - Ralf

6 - Fábio Santos

7 - Martínez

8 - Paulinho

9 - Guerrero

10 - Douglas

11 - Emerson

12 - Cássio

13 - Paulo André

15 - Anderson Polga

20 - Danilo

21 - Edenilson

22 - Danilo Fernandes

23 - Jorge Henrique

26 - Guilherme Andrade

28 - Felipe

29 - Giovanni

31 - Romarinho

35 - Guilherme (ou 17 - William Arão)