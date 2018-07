Corinthians divulga relacionados sem o meia Jadson e com Danilo

Após treinar na manhã desta terça-feira, o elenco do Corinthians encerrou as atividades visando a partida contra a Chapecoense, quarta-feira, às 19h30, em Chapecó, e o técnico Fábio Carille divulgou a lista dos relacionados com a volta de Danilo e sem Jadson.

Jadson está recuperado de uma fratura na costela e chegou a ser aproveitado por alguns muitos na partida contra o Vitória, mas não foi bem. Na primeira parte do treino desta terça-feira, quando Carille separou os titulares e reservas, o meia ficou treinando em outro campo, com Marciel, Clayton e Carlinhos. Nenhum dos três foram relacionados também.

A tendência é que Jadson faça um trabalho especial para recuperar a forma física e possa ser aproveitado contra o Atlético-GO, sábado, na Arena Corinthians.

Quanto a Danilo, ele tem treinado bem e será relacionado pela segunda vez desde a recuperação de uma cirurgia na perna. Ele chegou a ficar no banco de reservas contra o Flamengo, mas não entrou na partida. Diante da Chapecoense, ele pode até ser aproveitado alguns minutos, dependendo de como estiver a partida.

Apesar da ausência de Balbuena e Pablo, ambos machucados, Carille não relacionou Vilson para a partida. O defensor não foi para o gramado nesta terça-feira e segue sem previsão de retorno aos gramados.

A lista dos relacionados para encarar a Chapecoense é:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Moisés e Léo Príncipe

Zagueiros: Pedro Henrique e Léo Santos

Volantes: Gabriel, Maycon, Fellipe Bastos, Paulo Roberto, Camacho e Warian

Meias: Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Danilo e Rodrigo Figueiredo

Atacantes: Jô, Kazim, Romero e Clayson