Corinthians diz estar preparado para desafio em Salvador

No domingo, a previsão do tempo indica que pode fazer até 30ºC em Salvador, o que pode favorecer o Vitória, mais acostumado ao clima. Além disso, o Corinthians vem enfrentando uma sequência de jogos decisivos, aumentando o desgaste com a tensão da luta pelo título brasileiro.

Para completar, dois jogadores merecem atenção especial no elenco corintiano quando o assunto é a preparação física. Voltando de grave contusão muscular, Jorge Henrique será titular no lugar do suspenso Dentinho. E Ronaldo vai emplacar o sétimo jogo seguido, algo raro nos últimos anos.

Mas o Corinthians diz estar tranquilo com a forma física dos dois jogadores. "O Jorge Henrique está preparado para aguentar os 90 minutos. E no caso do Ronaldo, a ideia é que ele jogue todas as partidas completas nesta reta final do Brasileirão", disse o fisioterapeuta do clube, Bruno Mazziotti.