Corinthians diz que Adriano é apenas um 'sonho'

Durante entrevista coletiva na quinta-feira, Ronaldo revelou o desejo de fazer dupla de ataque com Adriano no Corinthians em 2011. Mas a diretoria corintiana tratou de acabar com as esperanças do torcedor nesta sexta, quando avisou que a contratação do atacante da Roma é apenas um sonho.

Veja também:

Jucilei a caminho da Fiorentina

"Não tem nada em torno disso. O Adriano está num patamar de cifras fora do alcance do Corinthians", revelou o diretor de futebol do clube, Mário Gobbi, em entrevista à TV Bandeirantes. "O Ronaldo falou de um desejo dele. Mas não passa de um sonho, que dificilmente será uma realidade."

O desejo de Ronaldo é realmente bastante complicado de ser concretizado. Além das dificuldades financeiras para o Corinthians formalizar um negócio desse tamanho, Adriano foi contratado pela Roma há apenas seis meses, sendo que tem contrato com o clube italiano até junho de 2013.

Apesar de Adriano ainda não ter se firmado no time titular, a Roma apostou alto na sua contratação e dificilmente aceitará a sua liberação para outro clube. Nem mesmo um possível desejo do jogador e o apelo de Ronaldo parecem ser capaz de dar esse reforço ao Corinthians para a próxima temporada.