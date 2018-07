Corinthians diz que ainda não tem acerto com Adriano

A diretoria do Corinthians tentou minimizar as especulações que envolvem a possibilidade de contratação de Adriano para a próxima temporada ao garantir, em nota oficial publicada no seu site, não ter chegado a um acordo inicial com o atacante, atualmente na Roma, da Itália.

"A direção do Sport Club Corinthians Paulista esclarece que não existe acerto com o atacante Adriano, para que este defenda o clube do Parque São Jorge em 2011", afirma o clube, negando que faltaria apenas a liberação da Roma para que a contratação de Adriano seja oficializada.

O Corinthians repete, porém, ter interesse na contratação de Adriano, que vem tendo poucas oportunidades na Roma, para o próximo ano. "Como todo grande jogador, Adriano interessa ao Corinthians, mas afirmar que existe um acordo para ele jogar conosco ano que vem é prematuro", diz a equipe.

Contratado pela Roma para a temporada 2010/2011, Adriano tem sido pouco utilizado pelo técnico Claudio Ranieri, mas a diretoria do clube italiano reluta em negociá-lo. O Corinthians teria iniciado as negociações com o jogador, auxiliado por Ronaldo, mas também parece contar com a concorrência do rival Palmeiras e do Flamengo.