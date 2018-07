Corinthians diz que auditoria foi informada sobre 'defeitos da obra' no estádio

O Corinthians divulgou nesta sexta-feira uma nova nota sobre as denúncias de problemas em seu estádio. A administração do clube afirmou que está comunicando, sobre os defeitos na obra, a um escritório de advocacia que conduz uma auditoria do Itaquerão. Além disso, a gestão da Arena Corinthians alegou que está seguindo orientações deste escritório para manter a segurança dos funcionários e torcedores que frequentam o local.

O time alvinegro emitiu o comunicado logo após o Estado divulgar na manhã desta sexta-feira um vídeo em que uma placa de mármore dentro da arena despencou. A peça estava na frente da entrada de um elevador em um dos andares de camarote e se soltou 15 segundos após um homem passar pelo local. A placa tinha cerca de um metro de comprimento e 40 centímetros de largura, e pesava aproximadamente 40 quilos.

Confira a nota oficial do Corinthians na íntegra:

A Arena Corinthians vem por meio desta nota esclarecer que, ao tomar conhecimento de quaisquer defeitos de obra, como ocorreram com tetos do 5o andar e afundamento de pisos, por exemplo, de imediato comunicamos e somos orientados pelo escritório de advocacia que está coordenando a auditoria geral da obra desta Arena, orientações estas que se iniciaram mesmo antes da contratação da auditoria.

A operação da Arena segue todos os passos orientados (por este escritório) e necessários à garantia da segurança de seus frequentadores, torcedores e funcionários: o isolamento imediato da área e de outras com características similares para a avaliação prévia do ocorrido por profissionais habilitados; a comunicação da construtora para a apresentação de explanação do acontecimento, bem como da realização de testes na área afetada e nas demais semelhantes, com a finalidade de se definir quais espaços devem ser mantidos isolados e quais a construtora atesta que se encontram liberados à circulação e uso, por meio de documento formal apresentado por esta; e a requisição à construtora para a efetuação dos consertos adequados no prazo mais ágil possível.

Independente deste procedimento de segurança às pessoas, a auditoria geral da Arena Corinthians verificará estas e todas as outras áreas da construção do estádio, ainda que estejam pendentes de entrega documentos importantes para a conclusão dos trabalhos.

Prezando pela segurança das pessoas, a Arena Corinthians tem seguido os procedimentos adequados para sempre buscar a maior proteção aos seus frequentadores.