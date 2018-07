Corinthians diz que portas estão abertas a Paulinho

O volante Paulinho, do Tottenham, entrou na mira de clubes brasileiros. Nos bastidores, Corinthians e Internacional teriam demonstrado interesse no retorno do jogador. A ideia seria repatriá-lo na próxima janela de transferências, em janeiro.

O gerente de futebol do Corinthians, Edu Gaspar, não confirmou se fará ou não proposta por Paulinho. Mas disse que o jogador seria bem recebido no clube. E que não teme a concorrência com o Internacional. Os gaúchos podem oferecer um salário maior ao atleta.

"O Paulinho tem as portas abertas quando ele quiser, por tudo que ele conquistou aqui. O dia que for competir com o Inter, temos certeza de que a parte financeira não vai fazer a cabeça dele. Não creio que o Inter será um adversário para nós", disse Edu Gaspar.

Paulinho, que voltou a ter chances como titular no time inglês, veio ao Brasil mês passado e esteve presente no lançamento do filme ''Libertados'', o documentário do Corinthians que narra a história da conquista do título da Libertadores. Ele confirmou que recebeu sondagens de alguns clubes brasileiros para retornar ao País.