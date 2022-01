Corinthians domina do início ao fim, bate River-PI e avança à 2ª fase da Copinha

Sem sustos, o Corinthians manteve os 100% de aproveitamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite desta sexta-feira, ao vencer o River-PI, por 2 a 0, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Com novo triunfo, o time paulista garantiu vaga antecipada na segunda fase.

A vitória apenas comprovou o favoritismo dos paulistas no Grupo 15, confirmando a vaga com uma rodada de antecedência. O Corinthians lidera a chave, com seis pontos, e não pode ser mais ultrapassado pelo próprio River-PI, terceiro colocado, com um ponto.

Ao contrário da estreia, o Corinthians teve tranquilidade com a bola nos pés e principalmente dentro da área para construir uma vitória tranquila. Aos 24 minutos, Felipe Augusto recebeu ótimo passe de Luis Mandaca e chutou cruzado na saída do goleiro, abrindo o placar.

Mesmo com a vantagem, o Corinthians seguiu no ataque, mas com a intenção de controlar a partida e impedir sustos do adversário, em uma estratégia que foi bem sucedida.

No segundo tempo, Rodrigo Varanda saiu do banco de reservas e precisou de apenas três minutos em campo para balançar as redes. Aos 12 minutos, após sobra na grande área, o atacante ficou cara a cara com o goleiro e chutou forte, aumentando a vantagem para os paulistas.

Com 2 a 0 no placar, o técnico Diogo Siston usou a reta final da partida para 'rodar o elenco' e testar outros jogadores para a sequência da competição, na qual o Corinthians busca a 11ª conquista.

Com a vaga corintiana, agora são 16 times classificados antecipadamente à segunda fase da Copinha: Atlético-GO, Atlético-MG, Audax-SP, Corinthians-SP, Cruzeiro, Ferroviária, Fluminense, Fortaleza, Internacional-RS, Mirassol, Nova Iguaçu, São José-RS, Santos, Sport, Votuporanguense e XV de Piracicaba.

Confira todos os jogos desta sexta-feira

11h

União Suzano-SP 3 x 2 Concórdia-SC

13h

Juventus-SP 3 x 1 Canaã-BA

Votuporanguense-SP 3 x 1 Atlético-MT

Tanabi-SP 2 x 0 Aquidauanense-MS

Matonense-SP 0 x 4 Jacuipense-BA

Manthiqueira-SP 1 x 2 São José-RS

Jaguariúna-SP 0 x 4 Fluminense-PI

Flamengo-SP 3 x 0 Santana-AP

Mauá-SP 1 x 1 Volta Redonda-RJ

13h15

Ituano-SP 0 x 2 Fortaleza-CE

15h15

Portuguesa Santista-SP 3 x 2 CRB-AL

Monte Azul-SP 1 x 4 Bahia-BA

Guarani-SP 3 x 2 Vila Nova-GO

Fast Clube-AM 0 x 3 Fluminense-RJ

XV de Piracicaba-SP 3 x 1 Vitória-BA

Red Bull Bragantino-SP 1 x 2 ABC-RN

Guarulhos-SP 0 x 0 Avaí-SC

Mauaense-SP 1 x 4 Atlético-GO

17h

Audax-SP 2 x 1 Camaçariense-BA

17h15

União Mogi-SP 1 x 1 São Raimundo-RR

17h45

Francana-SP 2 x 0 Confiança-PB

19h15

Santo André-SP 0 x 0 Joinville-SC

19h30

São José-SP 0 x 3 Resende-RJ

Portuguesa-SP 1 x 2 Internacional-RS

20h

Ponte Preta-SP 1 x 1 Juventude-RS

21h45

River-PI 0 x 2 Corinthians-SP