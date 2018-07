Corinthians e árabes avançam negociação pelo nome do Itaquerão

SÃO PAULO - Após uma série de reuniões em Abu Dabi, avançaram as negociações entre o Corinthians e representantes de um fundo árabe para vender os naming rights da arena de Itaquera.

Foram mais de dois encontros que o ex-presidente Andrés Sanchez teve na semana passada com os árabes, que se mostraram receptivos e abertos ao negócio que envolve o pagamento de R$ 400 milhões para dar nome ao estádio. Os árabes exigiram de Andres uma “cláusula de confiabilidade” para que nenhuma informação do encontro vazasse a imprensa sobre o acordo.

O acidente que vitimou dois operários e atrasou a entrega do estádio para este mês atrapalhou um pouco as negociações. Mas os investidores se tranquilizaram após a confirmação da Fifa de que a Arena Corinthians será o palco de abertura da Copa do Mundo, dia 12 de junho, no jogo entre Brasil e Croácia.

A Emirates, que é parceira da Fifa e uma das patrocinadoras da Copa do Mundo, é a favorita para dar nome ao estádio. O contrato, por outro lado, não foi assinado nessas reuniões em Abu Dabi. As conversas serão retomadas para que se discutam outras cláusulas do contrato – o Corinthians quer assinar um acordo com duração de 15 anos.

O Itaquerão vai receber jogos importantes na fase de grupos da Copa do Mundo, com destaque para a estreia do Brasil diante da Croácia. O estádio receberá outras três partidas na primeira fase do torneio (Uruguai x Inglaterra, Holanda x Chile e Bélgica x Coreia do Sul), além de um jogo das oitavas de final e uma semifinal.

O fator Copa do Mundo valorizou o estádio e isso foi discutido nesta reunião. O Itaquerão ganhará espaço mundial na mídia com o torneio. Os árabes, no entanto, não tem pressa para fechar o negócio.A venda do naming right só deve ser concretizada em 2014.