Corinthians e Atlético são a base da seleção do Brasileirão 2015

Corinthians e Atlético-MG, campeão e vice-líder, monopolizaram a lista de melhores jogadores desta temporada na seleção do Brasileirão 2015. O time paulista teve cinco representantes no time ideal da competição, além do técnico Tite. Já os mineiros aparecem com quatro jogadores de linha e o melhor estrangeiro atuando no país: Lucas Pratto.

A lista para definição dos nomes teve a participação de alguns dos principais jornalistas do País. Além deles, votaram os capitães e técnicos dos 20 clubes que disputaram a Série A deste ano e os jogadores e integrantes da comissão técnica da seleção brasileira que enfrentaram a Argentina e o Peru pelas Eliminatórias da Copa de 2018.

Dono da melhor campanha do Brasileirão, do melhor ataque e da melhor defesa, o Corinthians tem na lista: Cássio, Gil, Elias, Renato Augusto e Jadson. Os destaques do Atlético-MG foram: Jemerson, Marcos Rocha, Douglas Santos e Rafael Carioca. Apenas os atacantes Luan (Grêmio) e Ricardo Oliveira (Santos) aparecem como 'intrusos'. O jovem Gabriel Jesus foi destacado na lista como revelação.

Durante a festa de entrega dos troféus, no próximo dia 7 de dezembro, a CBF vai anunciar o 'Craque do Campeonato Brasileiro', 'Craque da Galera' e o 'Gol mais bonito do Brasileirão', estas duas últimas feitas por votação popular. O trio de arbitragem será selecionado pela Comissão de Arbitragem da CBF e pela Escola Nacional de Árbitros de Futebol.

Confira a seleção do Brasileiro 2015:

Goleiro: Cássio (Corinthians)

Zagueiro: Gil (Corinthians)

Zagueiro: Jemerson (Atlético-MG)

Lateral-direito: Marcos Rocha (Atlético-MG)

Lateral-esquerdo: Douglas Santos (Atlético-MG)

Volante: Elias (Corinthians)

Volante: Rafael Carioca (Atlético-MG)

Meia: Renato Augusto (Corinthians)

Meia: Jadson (Corinthians)

Atacante: Luan (Grêmio)

Atacante: Ricardo Oliveira (Santos)

Técnico: Tite (Corinthians)

Melhor estrangeiro: Lucas Pratto (Atlético-MG)

Revelação: Gabriel Jesus (Palmeiras)