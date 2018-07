Corinthians e Atlético-PR fazem 'decisão' por vaga na Libertadores

Na rodada que pode culminar com o título do Palmeiras, uma outra decisão será realizada no Itaquerão. Em um confronto direto por uma vaga para a Libertadores, o Corinthians recebe o Atlético-PR, às 21h, dependendo apenas de si para salvar o ano e se garantir na competição continental.

Além do Atlético-PR, o Corinthians tem pela frente o Cruzeiro, no Mineirão, na última rodada. Se vencer os dois jogos, estará classificado. O time paulista soma 54 pontos, um a menos que o Furacão e o Botafogo, que também joga nesta sábado, contra a Ponte Preta.

“Uma vitória nos interessa muito e esse jogo tem cara de final. Vejo outros clubes com a mesma grandeza do Corinthians e que não conseguiram chegar nessa disputa”, comentou o técnico Oswaldo de Oliveira, que nega ver uma classificação para a Libertadores como prêmio de consolação para o atual campeão brasileiro. “Vivemos um ano de transição, com futuro promissor”, ponderou.

Destaque na vitória sobre o Internacional, o meia Marlone soube aproveitar o espaço deixado por Giovanni Augusto, que estava suspenso, e permanece na equipe. Rodriguinho retorna ao time e manda Uendel de volta à lateral esquerda. Guilherme Arana vai para o banco.

Sem vencer o Corinthians em São Paulo desde 2009, o Atlético-PR terá a mesma formação que derrotou o Sport por 1 a 0, na rodada anterior.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS: Walter; Fagner, Vilson, Balbuena e Uendel; Cristian, Marquinhos Gabriel, Camacho, Rodriguinho e Marlone; Romero. Técnico: Oswaldo de Oliveira

ATLÉTICO-PR: Weverton; Léo, Paulo André, Thiago Heleno e Nicolas; Otávio, Hernani, Lucas Fernandes, Lucho González e Pablo; André Lima. Técnico: Paulo Autuori

JUIZ: Leandro Vuaden

LOCAL: Itaquerão

HORÁRIO: 21h