Corinthians e Botafogo lamentam o falecimento do jogador Ramonzinho, de 21 anos

O Corinthians lamentou o falecimento do atacante Ramonzinho, de 21 anos, que passou pela base do clube paulista e teve uma passagem mais recente pelo Botafogo. O atleta, que atuou no time sub-20 do Corinthians, em 2018, morreu vítima de uma insuficiência renal grave.

"O Departamento de Formação de Atletas do Sport Club Corinthians Paulista informa com pesar o falecimento do seu ex-atleta das categorias de base, Ramonzinho. Um dos destaques da Copa São Paulo de 2018, quando fez três gols naquela campanha, o atleta esteve na base alvinegra nas temporadas de 2017 e 2018. O Departamento presta toda sua solidariedade aos familiares e amigos do atleta nesse momento difícil", disse o clube.

Ramon Cunha de Mello foi um atacante promissor e que chegou ao Corinthians por empréstimo do Nova Iguaçu. As dores abdominais atrapalharam sua carreira e ao ser examinado ele teve o diagnóstico de insuficiência renal. Teve de fazer hemodiálise quando seus rins pararam de funcionar e nesta quarta-feira acabou falecendo.

O Botafogo também prestou suas condolências a Ramonzinho. "Com imenso pesar e tristeza, o Botafogo de Futebol e Regatas lamenta o falecimento do ex-atleta das categorias de base Ramonzinho. Habilidoso e promissor, ele atuou na equipe Sub-20 do Glorioso entre as temporadas de 2018 e 2019. O Botafogo decreta luto e manifesta sua solidariedade a familiares e amigos nesse momento difícil."