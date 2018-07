Corinthians é campeão brasileiro com ajuda do São Paulo. Veja os gols

O que todo mundo esperava se confirmou nesta quinta-feira. Com três rodadas de antecedência, o Corinthians empatou com o Vasco por 1 a 1 e, graças ao rival São Paulo, que venceu o Atlético-MG por 4 a 2 no Morumbi, se sagrou hexacampeão brasileiro. Além das duas partidas responsáveis por definir o título, a 35ª rodada do Brasileirão também teve os empates entre Santos e Flamengo, por 0 a 0, e entre Atlético-PR e Palmeiras, pelo placar de 3 a 3. No mais, o Grêmio fez 1 a 0 em cima do Fluminense dentro de casa.

Confira os lances das principais partidas da rodada:

VASCO 1 X 1 CORINTHIANS

SÃO PAULO 4 X 2 ATLÉTICO-MG

SANTOS 0 X 0 FLAMENGO

GRÊMIO 1 X 0 FLUMINENSE

ATLÉTICO-PR 3 X 3 PALMEIRAS