Corinthians é confirmado na Florida Cup de 2020 e se junta a Palmeiras e Atletico Nacional

O Corinthians participará da Florida Cup em 2020. Depois de ficar de fora do torneio que acontece em Orlando, nos Estados Unidos, neste ano, o clube alvinegro voltará à disputa no início da próxima temporada - será a quinta participação.

"Participar da Florida Cup é muito importante para a nossa pré-temporada. Teremos três semanas de preparação intensa, sendo que na segunda semana faremos os jogos da competição internacional com adversários competitivos", disse o técnico Fábio Carille. "Foi uma experiência que agregou ao nosso trabalho nas outras temporadas e tem tudo para surtir o mesmo efeito para começar bem em 2020”, prosseguiu.

O Corinthians se juntará ao Palmeiras e ao Atlético Nacional, já anunciados em junho. O torneio será realizado entre os dias 13 a 20 de janeiro. Serão quatro partidas realizadas no estádio do Orlando City. O quarto participante será divulgado nas próximas semanas, segundo informou a organização do evento.

O time alvinegro foi campeão por duas vezes da competição, em 2015 e em 2018. O torneio é um atrativo para os clubes do ponto de vista financeiro. No entanto, aos olhos da comissão técnica não é unanimidade, pois é o período em que o elenco está sendo modificado. Com a viagem aos Estados Unidos, os jogadores recém-contratados demoram mais para ser integrados ao time e atrasa o entrosamento.