Corinthians é derrotado de virada pelo Linense no Campeonato Paulista

LINS - O Corinthians viu chegar ao fim neste domingo uma série de 15 jogos sem perder no Campeonato Paulista. Jogando em Lins, o técnico Tite escalou praticamente força máxima, saiu na frente com um gol logo aos 2 minutos, mas levou a virada, sendo derrotado pelo Linense por 2 a 1, em jogo válido pela 18.ª rodada.

O revés não deve mexer com a moral da equipe, mas atrapalha os planos no Campeonato Paulista. O Corinthians tem 32 pontos, caiu para o sexto lugar, e dificilmente vai conseguir terminar entre os quatro primeiros a fase de classificação. Assim, deverá ter que jogar as quartas de final fora de casa.

Na última rodada, domingo que vem, o Corinthians visita o Atlético Sorocaba. Já o Linense, com 27 pontos, manteve o nono lugar, mas encostou no G8, ficando um ponto abaixo de Penapolense e Botafogo. O problema é que, no próximo fim de semana, o desafio é contra o Santos, na Vila Belmiro. Os três times do interior também disputam duas vagas na Série D.

O JOGO

Poupando Fábio Santos, o Corinthians abriu o placar logo na sua primeira investida pela esquerda. Emerson desceu ganhando do marcador na corrida, chegou perto da linha de fundo e cruzou. Fábio Lima escorregou e deixou que a bola chegasse limpa para Guerrero, que dominou, escolheu o canto, e bateu de bico.

Jogando ofensivamente, o Corinthians mantinha-se no campo de ataque. O segundo gol quase saiu num chute de Paulinho, de fora da área. Leandro Santos não conseguiu segurar e quase tomou um frango.

O Linense demorou a responder. A boa troca de passes terminou em Tarracha, que mandou por cima. Danilo Fernandes, porém, sequer precisou trabalhar no primeiro tempo, nem mesmo na melhor chance dos donos da casa. Gilsinho, ex-Corinthians, tentou de cabeça e a bola atravessou toda a pequena área, sem ninguém para concluir.

Como precisava vencer, o Linense voltou do segundo tempo com outra postura. E chegou à virada que parecia impossível antes do intervalo. Aos 10, Fábio Lima cabeceou no segundo pau, a bola encobriu Danilo Fernandes e chegou até João Sales, que completou para o gol vazio.

Mesmo com Alexandre Pato no lugar de Jorge Henrique, o Corinthians não conseguiu reagir, levando o segundo gol. Leandro Brasília recebeu de Tarracha, deixou Gil passar de carrinho no vácuo e fuzilou. Danilo Fernandes bem tentou, mas não conseguiu evitar.

Já Leandro Santos fez milagre duas vezes quando o Corinthians tentou o empate, fazendo defesa espetacular para evitar o gol de Paulo André e uma intervenção não menos importante, a queima-roupa, após cabeçada de Alexandre Pato.

No fim, foi o goleiro o responsável por garantir a vitória, mesmo com o Linense jogando os últimos 15 minutos com um jogador a menos. Marcelo foi expulso ao levar o segundo amarelo quando se adiantou da barreira numa cobrança de faltas. O time da casa reclamou muito, mas depois Leonardo Ferreira Lima compensou não dando pênalti claro em Alexandre Pato.

FICHA TÉCNICA:

LINENSE 2 X 1 CORINTHIANS

LINENSE - Leandro Santos; Marcelo, Fábio Lima (Bruno Ribeiro), Álvaro e Tarracha; Elias, Leandro Brasília, Gilsinho e Lenilson (Tiaguinho); Fernandinho e João Sales (Leanderson). Técnico - Bruno Quadros.

CORINTHIANS - Danilo Fernandes; Alessandro, Gil, Paulo André e Edenílson; Ralf (Paulo Victor), Paulinho e Danilo; Jorge Henrique (Alexandre Pato), Emerson e Paolo Guerrero. Técnico - Tite.

GOL - Paolo Guerrero, aos 2 minutos do primeiro tempo; João Santos, aos 10, e Leandro Brasília, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

CARTÕES AMARELOS - Álvaro, Elias, Danilo e Ralf.

CARTÃO VERMELHO - Marcelo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).