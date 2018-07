Corinthians e Flamengo decidem vaga na Libertadores

O duelo entre Adriano e Ronaldo será inédito porque no ano passado os dois jogadores não puderam se enfrentar no Campeonato Brasileiro. O atleta do Corinthians foi poupado no primeiro jogo, e o atacante do Flamengo estava lesionado quando foi disputada a segunda partida, no segundo turno.

O Internacional também conheceu seu adversário nesta quinta, após vencer o Deportivo Quito por 3 a 0, no Beira-Rio. Por causa do placar folgado, o time gaúcho escapou de enfrentar o Cruzeiro nas oitavas. Terá pela frente o Banfield, da Argentina, e decidirá o confronto em Porto Alegre.

Já o time mineiro deverá ter maior dificuldade nas oitavas. Enfrentará o perigoso Nacional, do Uruguai, com a missão de obter um bom resultado no Mineirão para ter vantagem no segundo jogo, em Montevidéu.

O São Paulo deverá ter o confronto mais tranquilo na próxima fase da Libertadores. Dono da segunda melhor campanha da fase de grupos, a equipe de Ricardo Gomes vai duelar com o Universitário, do Peru, e decidirá a vaga no Morumbi.

Nos demais confrontos, o destaque vai para os duelos entre argentinos e mexicanos. Atual campeão, o Estudiantes enfrentará o San Luis, enquanto o Vélez Sarsfield vai desafiar o Chivas. Completando os jogos das oitavas, o Libertad jogará com o Once Caldas, e o Universidad de Chile vai duelar com o Alianza Lima.