Corinthians e Flamengo empatam por 2 a 2 em amistoso

LONDRINA - Flamengo e Corinthians empataram por 2 a 2 em amistoso realizada neste domingo à tarde, 15, no Estádio do Café, em Londrina, no norte do Paraná. Os paulistas levaram a melhor no primeiro tempo e foram para o intervalo vencendo por 2 a 0, com gols de Alex e Liedson. Na segunda etapa, todos os titulares de ambas as equipes foram trocados e o Flamengo conseguiu o empate com Bottinelli e Negueba.

O técnico Tite desfalcou o Corinthians no amistoso. Ele passou por uma cirurgia de hérnia inguinal há uma semana e não foi liberado pelo departamento médico para viajar. De todos os reforços contratados pelo time paulista para 2012, o único que esteve no jogo foi o volante William Arão, que veio das categorias de base do São Paulo. Cássio, Felipe, Gilsinho, Vitor Júnior, Elton e Bill (este volta de empréstimo) seguiram treinando em São Paulo e só devem estrear na quarta-feira, em amistoso contra a Portuguesa, no Pacaembu.

Apesar de estar sem ritmo de jogo, uma vez que este foi seu primeiro jogo em 2012, o Corinthians foi melhor no primeiro tempo. Com o mesmo time que terminou o Brasileirão do ano passado, mostrou certo entrosamento e abriu o placar aos 25 minutos. O Flamengo saiu jogando errado, Airton perdeu a bola para Liedson e Alex aproveitou para pegar de primeira, de fora de área, e fazer um golaço, no ângulo direito de Felipe.

O segundo gol veio já nos acréscimos. Liedson recebeu cruzamento da Fábio Santos, dominou e, mesmo caído, conseguiu acertar o canto do goleiro Felipe, que não alcançou.

O Flamengo, que já havia jogado amistosamente na quinta-feira, contra o Londrina, teve uma modificação apenas em relação ao time do primeiro amistoso. Itamar, um dos dois únicos reforços para a temporada (o outro é Magal), entrou no lugar de Luiz Antonio e fez feio. Aos 12 minutos, Deivid foi à linha de fundo e cruzou para o centroavante. Livre na pequena área, Itamar conseguiu cabecear para fora e levar a torcida à loucura.

No segundo tempo, com os dois times totalmente modificados, o Flamengo cresceu e conseguiu descontar com Bottinelli. O argentino, que havia marcado o gol da vitória sobre o Londrina, tabelou com Lucas, saiu na cara do goleiro e tocou com categoria por cima de Danilo Fernandes para fazer um belo gol.

Bottinelli mostrava que pode ser o substituto de Thiago Neves e quase marcou o segundo, em uma cobrança de falta que Danilo Fernandes defendeu com a ponta dos dedos. O gol de empate, porém, nasceu da esquerda. Magal cruzou, Wallace desviou e Negueba marcou na sobra. Depois, comemorou como se tivesse marcado o gol de um título.

Nos acréscimos do jogo, o Flamengo perdeu ótima chance de vencer. Negueba recebeu nas costas da zaga, saiu na cara de Danilo Fernandes, mas, ao invés de chutar bater no canto ou tocar para um companheiro melhor posicionado, ele tentou encobrir o goleiro e mandou para muito longe.

CORINTHIANS 2 x 2 FLAMENGO

Primeiro tempo

Corinthians - Júlio César; Alessandro, Paulo André, Leandro Castán e Fábio Santos; Paulinho, Ralf, Alex e Danilo; Emerson e Liedson. Técnico: Cléber Xavier (auxiliar).

Flamengo - Felipe; Léo Moura, Alex Silva, Welinton e Júnior César; Willians, Airton, Renato e Ronaldinho Gaúcho; Itamar e Deivid. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Segundo tempo:

Corinthians - Danilo Fernandes; Nenê Bonilha, Wallace, Chicão e Ramon; Willian Arão, Edenilson e Luiz Ramírez; Jorge Henrique, Willian e Adriano. Técnico: Cléber Xavier (auxiliar).

Flamengo - Paulo Victor; João Felipe, Gustavo, David Braz e Magal; Luiz Philipe, Luiz Antônio, Camacho e Bottinelli; Lucas e Negueba. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Gols - Alex, aos 25, e Liedson, aos 45 minutos do primeiro tempo; Bottinelli, aos 22, e Negueba, aos 35 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Leandro Júnior Hermes (PR).

Cartões amarelos - Paulo André, Gustavo, Luiz Philipe e Luiz Antônio.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio do Café, em Londrina (PR).