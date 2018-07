Corinthians e Flamengo fazem clássico do coletivo x individualidade

Corinthians e Flamengo entram em campo com a promessa de um jogo de muita tensão, do futebol coletivo contra a individualidade. De um lado, o líder do Brasileirão, com time sem estrelas e forte conjunto. Do outro, um nervoso rival carioca, com elenco milionário e cheio de astros, mas que foi eliminado ainda na primeira fase da Libertadores, quase perdeu a vaga na semifinal da Copa do Brasil no meio de semana e que ainda não engrenou no torneio nacional.

Invicto há 31 jogos, o time de Fábio Carille tem o entrosamento como chave. O treinador sempre ressalta a necessidade de se pensar no conjunto. Em campo, as mudanças de jogadores não fazem com que o time perca a força, algo que dá razão as palavras do comandante.

Já no Flamengo, a individualidade fala mais alto. Com jogadores como Trauco, Diego, Everton Ribeiro e Guerrero, a equipe ainda pena para “encaixar” e essa falta de entrosamento é o que pesa contra Zé Ricardo.

O treinador está bastante pressionado ainda mais depois da derrota por 4 a 2 para o Flamengo, pela Copa do Brasil. Apesar da classificação, as críticas sobre o desempenho do time foram duras e muita gente aposta que ele pode ser demitido caso tropece na arena.

Para salvar sua cabeça e se aproximar da ponta da tabela, Zé Ricardo aposta na estreia de Diego Alves. O experiente goleiro, que contou ter voltado para o futebol brasileiro em busca de ser lembrado por Tite, vai estrear pelo time rubro-negro hoje e, coincidentemente, terá do outro lado um concorrente direto na briga por uma vaga na seleção, que é Cássio.

O Flamengo está 12 pontos atrás do Corinthians. Uma vitória do time paulista levaria para 15 a diferença e deixaria a chance de título para o rubro-negro muito pequena.

O ameaçado Zé Ricardo não teme o rival. “O Corinthians fez por merecer em algumas partidas vencer, mas em outras o adversário até mereceu sair com a vitória”, disse.

Carille espera por um jogo aberto. “Temos que respeitar demais o Flamengo, pois tecnicamente é um time muito bom, com jogadores qualificados: Diego, os dois Evertons, Guerrero que conhecemos bem.”

O Flamengo não terá Geuvânio, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo. No Corinthians, além de Pablo e Jadson, que continuam fora, machucados, Carille ainda perdeu Romero, com dores na coxa. O meia Danilo, após um ano fora por causa de uma cirurgia na perna direita, ficará no banco.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Balbuena e G. Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, M. Gabriel e

Clayson; Jô

Técnico: Fábio Carille

FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Márcio Araújo, Cuéllar e Diego; Everton Ribeiro, Everton e Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

Local: Arena Corinthians, em São Paulo.

Horário: 16h

Na TV: Globo.