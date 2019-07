Corinthians e Flamengo fazem três duelos neste domingo, em São Paulo

Corinthians e Flamengo farão três confrontos neste domingo na cidade de São Paulo. O primeiro duelo acontece às 11h, no Parque São Jorge, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Um pouco mais tarde, às 14h, os rivais se enfrentam no Pacaembu pelo torneio nacional feminino. Por fim, há o jogo pela 11.ª rodada do Brasileirão, em Itaquera, zona leste.

Dos três torneios, o que o time está pior na tabela é no principal. Na categoria de base, o Corinthians ocupa a quinta colocação com nove pontos. O Flamengo lidera, com 13. A equipe alvinegra terá como novidade a presença do atacante Janderson, que vinha treinando com os profissionais de Carille.

O feminino do Corinthians é quem vive melhor momento. A equipe faz campanha com 11 vitórias em 12 apresentações e lidera a competição com os mesmos 33 pontos do Santos, o segundo colocado. A equipe da capital está em vantagem porque tem média de gols de 4,09. As meninas do Corinthians balançaram as redes dos adversários 45 vezes até agora e foram vazadas apenas em quatro ocasiões – verdadeiro exemplo ao time principal do Parque São Jorge.

“Como são muito dedicadas e com alta qualidade técnica, elas conseguem ser eficientes como os números mostram. O fato de trocarmos o sistema de jogo mantendo consistência, também é um fator importante, porque assim dificultamos bastante para os rivais”, disse o técnico Arthur Elias ao Estado.

A situação é bem diferente da equipe principal masculina, de Fábio Carille. Na parte intermediária da tabela, o Corinthians tem sofrido para marcar gols no Nacional. Foram oito em nove jogos. Na última rodada, a vitória foi sofrida por 1 a 0 em casa contra o CSA, penúltimo colocado. “Sabemos da dificuldade. Mas sabemos também que o time precisa fazer mais gols. Tem de lembrar ainda a importância de a gente estar sofrendo poucos gols. Uma vitória mínima ainda é uma vitória”, comentou o volante Junior Urso, que não marca gol há sete partidas.

Para a partida, Carille não contará com o volante Ralf, que sofreu lesão muscular na coxa direita e desfalcará a equipe por um mês. Em seu lugar, o técnico manda a campo Gabriel.

O lateral-esquerdo Danilo Avelar fará o primeiro jogo de contrato renovado. Ele acertou por mais três temporadas. Além de comemorar a possibilidade de seguir no clube por longo período, comentou sobre a alteração no time para esse jogo. “Acredito que não muda nada (taticamente). Quem entrar estará preparado. O elenco tem 28 jogadores de qualidade. Se for mesmo o Gabriel, ele vai corresponder à altura”, acredita.

O Flamengo chega pressionado após ter sido eliminado no meio de semana da Copa do Brasil – perdeu nos pênaltis para o Athletico-PR dentro do Maracanã lotado. “Temos de ter atenção, pois virá um time com raiva”, prevê Danilo Avelar.