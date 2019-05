Corinthians e Flamengo se reencontram na Copa do Brasil e expõe mesmos problemas

Corinthians e Flamengo voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h30, no duelo de ida das oitavas de final que acontecerá na arena em Itaquera. As equipes fizeram no ano passado a semifinal do torneio e o clube paulista levou a melhor.

O reencontro acontece com os mesmo ingredientes de 2018. O Corinthians, então comandado pelo técnico Jair Ventura, passava por reformulação e o principal problema era o ataque, que pouco agredia o adversário. No clássico das maiores torcidas do ano passado, valeu a força defensiva. O Corinthians segurou um empate sem gols no jogo de ida, no Maracanã, e depois venceu a volta em Itaquera por 2 a 1 - na decisão do torneio perdeu para o Cruzeiro.

O Flamengo tinha um elenco recheado de estrelas, mas vinha sendo criticado por seus torcedores por não conseguir dar liga. A eliminação na Copa do Brasil só ampliou a crise e o elenco milionário fechou a temporada sem um título sequer.

Desta vez, o time rubro-negro já venceu o Campeonato Carioca, mas é pouco para quem gastou cerca de R$ 228 milhões em contratações nos últimos 12 meses e paga para o centroavante Gabigol cerca de R$ 1,25 milhão. Tanto que o técnico Abel Braga balança no cargo.

Do outro lado, o Corinthians contratou 12 atletas, trouxe o técnico Fábio Carille, que mostrou resultado ao levar o clube ao tricampeonato paulista consecutivo. Mas o ataque não engrena. São 34 gols em 30 jogos.

QUEM JOGA?

Depois do empate sem gols com o Grêmio pelo Brasileirão, o treinador deve mexer no ataque e mandar a campo um trio ofensivo formado por Mateus Vital, Vagner Love e Clayson. Boselli, com atuação discreta, vai para o banco de reservas.

O zagueiro Henrique não quis entregar a formação e destacou apenas as qualidades do Flamengo. “É uma equipe rápida. Mas falar como vai se portar é entregar o jogo para eles. Estamos nos preparando para neutralizá-los”, comentou.

O técnico Abel Braga também não confirmou o time, que deve ser quase o mesmo que empatou com o Peñarol pela Libertadores. A única mudança será a volta do goleiro Diego Alves no lugar de César. Titular no meio-campo, Cuéllar falou sobre o duelo. "É o maior clássico do Brasil. Não é fácil ganhar em Itaquera, eles sofrem poucos gols lá. Temos de entrar muito concentrados para buscar uma vantagem e decidir o confronto no Maracanã", disse.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X FLAMENGO

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Henrique, Manoel e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Mateus Vital, Vagner Love e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar, Willian Arão e Everton Ribeiro; Gabriel, Bruno Henrique e Arrascaeta. Técnico: Abel Braga.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS).

LOCAL: Arena Corinthians.

HORÁRIO: 21h30.

NA TV: Globo e SporTV.